Verso Olympiacos-Fiorentina, le probabili formazioni della finale di Atene

Sempre più vicino il giorno della finale di UEFA Conference League tra Olympiacos e Fiorentina ad Atene, mercoledì alle 21. Trepidante attesa in città, con il Franchi gremito per l’occasione, per riscattare la sconfitta in finale della passata stagione, arrivata contro il West Ham. Pochi dubbi per Italiano. Verso la titolarità Belotti, in attacco, supportato da Gonzalez, Beltran e Kouamé sulla trequarti. In mezzo al campo Mandragora e Bonaventura.

Olympiacos-Fiorentina, le probabili formazioni:

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Quini; Hezze, Iborra; Chiquinho, Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.