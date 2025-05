Verso Psg – Inter, Marotta: “Siamo l’Inter vogliamo essere protagonsti”

Per Marotta non ci sono dubbi: l’Inter deve fare la storia. A pochi giorni dalla partita più importante della stagione, il presidente neroazzurro ha rilasciato importanti dichiarazioni a Sportmediaset, durante il media day tenutosi ad Appiano.

Inter, le dichiarazioni di Marotta

Nel dettaglio, il presidente ha dichiarato:

“Abbiamo iniziato con l’intento di fare qualcosa di straordinario, ci siamo riusciti date le due finali in tre anni, qualcosa di forse irrepetibile. Ma non abbiamo tralasciato le altre competizioni, in Coppa Italia siamo arrivati in semifinale e in campionato ci è mancato quel centimetro per vincere. Ne approfitto per fare i complimenti al Napoli. Abbiamo giocato 19 partite più del Napoli, ma Inzaghi ha modulato le energie e ci ha portato a vivere questo momento”

Aggiungendo inoltre:

“La Champions è di gran lunga la competizione più importante. Siamo l’Inter e l’Inter ha una storia, vogliamo essere protagonisti. Speriamo sia una serata bellissima e che si possa coronare qualcosa di straordinario per i nostri tifosi”.

E infine:

“La Champions è la manifestazione più importante e per noi è motivo di grande orgoglio esserci per la seconda volta in due anni. Merito del lavoro profuso dalla squadra e in particolare del nostro allenatore, così come della proprietà che è entrata con intelligenza e che ci ha saputo sempre supportare essendo silenti e senza dare fastidio. Ci siamo arrivati battendo due squadre di caratura mondiale come il Bayern Monaco e il Barcellona”

Dunque Marotta evidenzia l’eccezionale percorso svolto dall’Inter, ponendo l’attenzione sul lavoro di Inzaghi. Adesso però i neroazzurri sono a un passo dalla conquista della Champions, non resta quindi che aspettare il 31 maggio per vedere se l’Inter sara in grado si salire sul tetto d’europa e scrivere la storia.