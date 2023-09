La Roma è pronta a riscendere in campo, e lo farà domenica alle 20:45 in occasione del match casalingo contro l’Empoli per cercare di ottenere il primo successo stagionale.

In vista della partita con i toscani, Jose Mourinho presiederà domani la conferenza stampa presso la sala stampa “Fulvio Bernardini” di Trigoria. Il tecnico portoghese aspettando il rientro di Lorenzo Pellegrini, potrebbe contare sui recuperi sia di Renato Sanches che di Aouar, con un terzetto formato da Cristante e Bove.