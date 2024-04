Verso Roma-Milan, Azmoun in gruppo, out Ndicka | Le ultime sulla rifinitura

In vista della gara di Europa League buone notizie per la Roma dagli infortunati: torna Azmoun in gruppo

La Roma prepara la delicata sfida contro il Milan nei quarti di finale di Europa League, forte del vantaggio per 1-0 grazie al gol di Mancini a San Siro nell’andata di giovedì scorso. La rifinitura di oggi per Pellegrini e compagni ha portato prima a una seduta video di circa un’ora, poi l’allenamento prima della grande sfida di domani.

Verso Roma-Milan, recupera Azmoun

La notizia è che Azmoun si è allenato con la squadra ed è recuperato per la gara di domani. L’Iraniano che era assente dall’ultimo impegno con le nazionali, dopo un periodo non breve di stop è tornato a disposizione. Una risorsa importante da schierare soprattutto a partita in corso per De Rossi. Assente Ndicka che oggi ha svolte ulteriori visite a Villa Stuart, escludendo ancora di fatto problemi di natura cardiologica sulle condizioni, è ciò che rivela “Voce Giallorossa”.