Roma, si teme una lesione per Azmoun | De Rossi in ansia, ma a Lecce torna Abraham

Roma in ansia per le condizioni di Azmoun, che ha accusato un infortunio muscolare con l'Iran. Intanto si scalda Abraham, che a Lecce vuole trovare i primi minuti in questa stagione.

La Roma è in ansia per la notizia arrivata da Teheran nella notte: Sardar Azmoun si è infortunato mentre giocava con l’Iran. Al minuto 43 l’attaccante della Roma è scattato in profondità per raggiungere una palla filtrante e ha sentito il muscolo indurirsi. Il numero 17 giallorosso si è accasciato a terra quasi in lacrime e ora attende l’esito degli esami strumentali: si teme la lesione e di conseguenza un lungo stop. In questi casi bisogna sperare che si tratti di uno stiramento che nel giro di circa dieci giorni possa essere assorbito.

Azmoun out, Lukaku non al meglio. Abraham scalpita per tornare protagonista

L’infortunio dell’iraniano arriva in un momento importante nell’attacco giallorosso. E’ infatti imminente il ritorno in campo di Tammy Abraham, che dopo l’infortunio al crociato rimediato al termine della scorsa stagione ha affrontato un lungo recupero e ora è pronto per giocare. De Rossi è preoccupato per le condizioni dei due attaccanti che fin qui ha avuto a disposizione, ma per Lecce Lukaku dovrebbe recuperare da ogni fastidio fisico e potrebbe essere coinvolto in una staffetta proprio con l’attaccante inglese, finalmente pronto a tornare sui campi.