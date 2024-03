Roma, capitolo infortuni: Dybala punta il Lecce, Lukaku sta bene e rimane col Belgio

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, le condizioni di Paulo Dybala sarebbero in netto miglioramento: la Joya sta lavorando a Trigoria anche durante la sosta e oggi proverà a essere a disposizione di Daniele De Rossi almeno parzialmente. Dybala, che inizialmente doveva rientrare per il derby del 6 aprile, proverà ad anticipare il ritorno in campo di qualche giorno in vista del match contro il Lecce.

Lukaku è disponibile con il Belgio, rientrato il problemino all’anca

Nessun problema, invece, per Romelu Lukaku che nonostante il problemino fisico all’anca annunciato da De Rossi prima del match contro il Brighton, è rimasto con la Nazionale e sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni del Belgio.