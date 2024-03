Roma, Lukaku out, ma resta con il Belgio

Romelu Lukaku sarà indisponibile per la partita che il Belgio ha in programma sabato con l’Irlanda. Il giocatore della Roma ha accusato un leggero sovraccarico all’inguine. Questo il comunicato della federazione belga, che precisa che nonostante il lieve infortunio il giocatore resterà con la squadra e viaggerà in Irlanda venerdì. Nella scorsa settimana Lukaku aveva saltato la trasferta col Brighton, ma aveva disputato il match di domenica contro il Sassuolo all’Olimpico.

I numeri di Lukaku con il Belgio

Romelu Lukaku ha esordito in nazionale maggiore il 3 marzo 2010, nel match perso 1-0 contro la Croazia. L’attuale giocatore della Roma aveva solo 16 anni, 9 mesi e 18 giorni. In totale ha giocato 113 partite con i diavoli rossi, realizzando 83 gol e fornendo 16 assist. È nettamente il miglior marcatore della storia del Belgio, e il suo score potrà soltanto migliorare.