Andrea Belotti, dopo un glorioso passato al Torino, è un giocatore della Roma. Oggigiorno però, Il Gallo vede nella propria squadra anche attaccanti di un certo peso, quali Dybala e Lukaku. Belotti, come sta dimostrando, sta comunque continuando a fare la propria parte, anche per dare uno schiaffo morale alla scorsa stagione, la quale non fu per lui una delle migliori.

Belotti | Cosa sta dando il giocatore per la squadra

Il fatto che Belotti sia metaforicamente schiacciato da Dybala e Lukaku non toglie che stia comunque giocando con grinta per la squadra giallorossa. Belotti contro il Real Sociedad giocò con una frattura alla mano e contro l’Inter giocò con una frattura alla costola. L’attaccante è stato anche un elemento molto importante per il Torino e ha voluto la Roma con tutto se stesso. Questa sera Belotti giocherà assieme a Lukaku, e Dybala partirà dalla panchina. L’anno scorso l’ex attaccante del Toro segnò due gol nella fase a gironi dell’Europa League nella partita con il Servette.