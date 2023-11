Dopo la vittoria con il Lecce all’ultimo secondo, la Roma di José Mourinho cerca il punteggio pieno nel proprio girone di Europa League. Dopo il 2-0 dell’andata all’Olimpico, i giallorossi giocheranno a Praga per il match valido per la quarta giornata del gruppo G. La Roma deve fare attenzione, poiché per ora non ha mai vinto una partita in trasferta contro una squadra ceca (un pareggio, 2 sconfitte). Contro lo Slavia Praga ha perso una partita nel marzo 1996. In caso di vittoria, la Roma staccherebbe il pass per gli ottavi di finale e vivrebbe le ultime due gare del girone con più tranquillità. Da vedere però la formazione che schiererà José Mourinho, perché dovrà tenere conto del fatto che domenica la Roma affronterà la Lazio nel derby della Capitale. Il tecnico portoghese sceglierà dunque una formazione al top per chiudere i conti della qualificazione già giovedì, o preserverà alcuni giocatori in vista del derby contro i biancocelesti?

LE PROBABILI FORMAZIONI

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1) – Mandous; Holos, Ogbu, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorfley, Provod; Schranz, Masopust; Chytil. All. Trpišovský

ROMA (3-5-2) – Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Renato Sanches, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Mourinho