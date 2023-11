La Roma vorrebbe un difensore low cost. Smalling sta iniziando ad avere problemi fisici che, vista la carta d’identità, potrebbe diventare una costante. Per questo motivo Mourinho vorrebbe un suo vecchio pupillo ossia Eric Dier del Tottenham.

Dier a giugno ma occhio per gennaio

Il contratto di Dier al Tottenham ha scadenza a giugno 2024. Si tratta, dunque, di un parametro zero ma Pinto starebbe pensando di anticipare l’acquisto a gennaio con un contratto di sei mesi con opzione per un altro anno. Il difensore inglese, invece, vorrebbe tre anni e mezzo e considerando l’età ciò ostacola e non poco i pensieri giallorossi.