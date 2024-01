Verso Udinese-Lazio, tornano Romagnoli e Lazzari. Ancora fuori Immobile e Luis Alberto

Buone notizie per il tecnico toscano

Tornata ad allenarsi, la Lazio vuole iniziare bene il 2024 a cominciare dalla prima gara con l’Udinese vista la classifica facilmente migliorabile.

Verso Udinese-Lazio, due rientri per Sarri

Diverse le assenze per Maurizio Sarri che per la sfida contro la squadra di Cioffi dovrà fare a meno ancora di Luis Alberto e Immobile anche se arrivano buone notizie per l’allenatore toscano che ritrova la difesa titolare visti i rientri di Romagnoli e Lazzari, che è pronto a riprendersi la fascia destra dopo la squalifica rimediata contro l’Inter. Questo il punto fatto da Lalaziosiamonoi.it.