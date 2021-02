Via la stella di Conte dallo Stadium: raccolte 20 mila firme

Dopo l’acceso di battito tra Conte e il presidente Agneli, i tifosi bianconeri hanno chiesto la revoca della stella presente allo stadio

Il caso sul litigio tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, con il passare dei giorni, si è placato d’intesità. Durante il match di Coppa Italia i due si sono resi protagonisti in negativo di scene poco piacevoli. Dalle immagini è emerso che l’allenatore dell’Inter, rientrando negli spogliatoi, abbia alzato il dito medio verso la panchina bianconera. Agnelli, invece, a fine gara e a qualificazione centrata ha offeso verbalmente il suo ex allenatore. Una scena che non è piaciuta minimante ai tifosi della Juventus che, su Charge.org, hanno fatto partire una petizione per far togliere dall’Allianz Stadium la stella dedicata all’attuale allenatore dell’Inter e nonché anche uno dei capitani storici della Juve. Come riferito da tuttojuve.com, le firme raccolte sono al momento 20 mila. Un numero significativo che dimostra come il rapporto tra Juventus e Antonio Conte si sia rotto in maniera definitiva.

Si ricorda che il giudice sportivo non ha sanzionato nessun componete delle due società ma la procura federale ha aperto un’inchiesta. Nel comunicato ufficiale il Giudice Sportivo ha precisato: “Si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa degli elenchi di gara”. Sono attese novità nei prossimi giorni.