Intervistato alla Bobo TV, Nicola Ventola ha commentato la sfida di San Siro giocata tra Inter e Roma. Queste l’ex parole dell’ex calciatore del Bari.”Sembrava che alla squadra di Mourinho non interessasse andare in attacco. Se hai dei giocatori infortunati che fai, non giochi più? Se arrivi sulla trequarti, devi mandare Lukaku a fare la guerra uno contro uno con dei palloni taglianti. Non ho mai visto una Roma così, non è concepibile. L’Inter è troppo forte, fa quello che vuole”.

Vieri e ventola in coro: “Roma troppo rinunciataria”

E completamente d’accordo è Bobo Vieri, ex attaccante nerazzurro: “C’è stata solo una squadra in campo: l’Inter ha avuto vita facile nella costruzione con i braccetti, creava sempre gioco. La Roma cercava la palla lunga su Lukaku, i difensori la recuperavano facilmente e la squadra ripartiva. La partita è stata tutta così, fino al gol di Thuram. La Roma non può fare una prestazione così: hai dei giocatori, devi sfruttare le loro caratteristiche. E invece si sono confrontate due categorie completamente diverse: la Roma è stata in balia dell’Inter dall’inizio alla fine”. Queste le parole riportate da TMW.