Vieri: “L’Inter fuori dalla Champions non è una delusione. La Juve ha i giocatori per vincere lo Scudetto”

Intervenuto a Sportmediaset nel corso dell’evento Gillette, di cui ne è testimone, Christian Vieri, ex calciatore dell’Inter è tornato a parlare dei nerazzurri e non solo.

Vieri: “Inter alla pari con l’Atletico”

Queste le sue parole: “Inter fuori dalla Champions League contro i Colchoneros? Non è una delusione. Si è giocata la partita alla pari, ha avuto le sue occasioni, ha affrontato una squadra fortissima, quindi non la vedo come una delusione perché per me le sconfitte sono sempre un’occasione di crescita ed esperienza importante”

La Juventus poteva fare di più in Serie A o il distacco dall’Inter è veritiero?

“Si, molto di più. La Juventus ha i giocatori per lottare e vincere lo Scudetto. Quindi questo anno non ha giocato bene tante partite. La Juventus deve vincere e convincere”.

Dopo tutto quello che le ha dato da giocatore, si vede con un ruolo ufficiale nel calcio in futuro?

“No, la mia priorità è quella di crescere le mie figlie e fare il papà. In questo momento sto dedicando il mio tempo a fare ciò che mi diverte, come la Bobo TV o i progetti personali come quello con Gillette, per esempio, che da marzo mi vede ancora come protagonista per il lancio del nuovo Gillette Labs”.