Inter, Lautaro prepara il rinnovo e si regala un altro record: lui come Vieri e Milito

Lautaro Martinez conquista un altro record dopo il gol all’Udinese. Il calciatore dell’Inter infatti con la rete segnata a Silvestri ha collezionato il suo 28 gol nell’anno solare un po’ come accaduto a due grandi del passato: Christian Vieri e Diego Milito. Questo il curioso aneddoto riportato da Fcinternews.

Inter, Lautaro fa quota 28

“A partire dal 2000, nessun giocatore dell’Inter ha segnato più gol di Lautaro Martínez in un singolo anno solare in Serie A: 28, come Diego Milito (nel 2012) e Christian Vieri (nel 2001). Aggancio”. E questo deve essere solo l’inizio perchè l’argentino è sempre più vicino al rinnovo.