Queste le ultimissime di formazioni per Villareal e Atletico Madrid in vista del match di stasera. Prima per Sorloth, che sostituirà Morata.

Villareal-Atletico Madrid, le probabili formazioni:

VILLARREAL (4-3-3): Conde; Femenía, Albiol, Bailly, Sergi Cardona; Parejo, Comesaña, Terrats; Yéremi Pino, Danjuma, Gerard Moreno.

ATLETICO MADRID (5-4-1): Oblak; Llorente, Azpilicueta, Witsel, Le Normand, Reinildo; Griezmann, Koke, Barrios, Samu Lino; Sörloth.