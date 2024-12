Vitoria Guimaraes-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Vincere per dare continuità ai risultati ma soprattutto per crescere sempre di più in chiave campionato. E’ questo l’obiettivo della sfida portoghese di Raffaele Palladino, che ritorna in panchina dopo la scomparsa della madre. Tanti i cambi per l’ex Monza, da Kayode fino ad arrivare a Gudmundsson, pronto a ritrovare il gol.

Vitoria Guimaraes-Fiorentina, le probabili formazioni:

VITÓRIA GUIMARÃES (4-3-3): Varela; Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio César, Bica, Santos. Allenatore: Rui Borges.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martínez Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Beltran, Guðmundsson; Kouamé. Allenatore: Raffaele Palladino.