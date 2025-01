Vittoria pesante di Conte a Bergamo (2-3). L’Atalanta non sa più vincere. Napoli in fuga

L’Atalanta la sblocca subito al 16′ con un gran gol di Retegui che sfrutta una palla confusionaria in area di rigore e batte Meret sul primo palo. La risposta del Napoli non si fa attendere e Politano al 27′ tutto solo in area calcia una botta centrale sul quale Carnesecchi non riesce a respingere. Al 40′ McTominay la ribalta dopo un’ottima azione sulla sinistra in seguito a un recupero palla di Neres. Nella ripresa parte fortissimo la squadra nerazzurra che trova il pari al 55′ con bravura e fortuna del suo giocatore migliore, Ademola Lookman. Al 79′ Lukaku colpisce di testa alle spalle di Scalvini sul cross perfetto di Anguissa. Tre punti pesantissimi per Conte in chiave scudetto e Atalanta praticamente fuori dalla corsa.

Tabellino di Atalanta Napoli

Reti: 16′ Retegui, 27′ Politano, 40′ McTominay, 55′ Lookman, 79′ Lookman

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini (83′ Brescianini); Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (68′ Zappacosta); Samardzic (77′ Pasalic); Retegui (68′ De Ketelaere), Lookman (77′ Zaniolo). All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano (82′ Mazzocchi), Lukaku (84′ Simeone), Neres (73′ Spinazzola). All. Conte

Arbitro: Andrea Colombo

Ammoniti: 42′ Neres, 64′ Djimsiti, 65′ Ruggeri, 76′ Scalvini, 86′ Hien, 88′ McTominay