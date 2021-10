Clamoroso Vlahovic | Commisso: “Prendiamo atto della sua decisione”

Niente rinnovo, Vlahovic dice no alla Fiorentina

Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina, il jolly della viola Vlahovic rifiuta l’offerta e dice no al rinnovo. Addio in vista? Così sembra. La conferma arriva direttamente dal patron Commisso: “”VLAHOVIC RIFIUTA IL RINNOVO: NE PRENDIAMO ATTO”. Sul calciatore da tempo ci sarebbe la Juventus, obiettivo dei bianconeri un numero 9 di spessore per rinnovare il reparto avanzato e garantirsi un bomber di razza, Vlahovic obiettivo numero 1 del club bianconero.