Alla Juve mancano i gol di Vlahovic, l’attaccante serbo troppo spesso a secco, i gol non arrivano e aumentano gli interrogativi. Top o flop? L’attaccante nel mirino della critica, pochi gol e prestazioni non sempre esaltanti. Contro il Genoa altra gara senza gol e qualche rete mancata che fa aumentare i malumori. Giusto puntare ancora sul centravanti serbo o è il caso di pensare ad alternative di lusso?

Vlahovic a caccia del gol perduto

La sessione di mercato invernale si avvicina, i dirigenti bianconeri cercheranno alternative? In estate si era parlato di Lukaku, trattativa col Chelsea mai decollata e decisione di puntare ancora su Vlahovic al momento non certo indovinata. L’attaccante dovrà riscattarsi e ritrovare la via del gol, o sarà addio.