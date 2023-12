Queste le parole di Dusan Vlahovic a Sky dopo la vittoria della Juventus sul Frosinone:

Vittoria importante: sei entrato, hai segnato, sei contento? “Si, sono contento, siamo tutti contenti per questa vittoria importante. Il Frosinone è un’ottima squadra, che gioca bene soprattutto in casa dove ha perso solo con il Napoli. Per noi era importantissimo vincere oggi, abbiamo dato tutti e alla fine abbiamo vinto meritatamente, ma comunque faccio i complimenti al Frosinone per quello che sta facendo quest’anno”.

Da cosa nasce la panchina di oggi? “Scelta tecnica del mister, però io sono un professionista e mi metto sempre a disposizione della squadra. Sono sempre a disposizione per fare quello che il mister ci chiede. Per questo non avevo problemi e volevo solo concentrarmi al massimo per entrare al meglio. Penso di aver fatto bene e potevo fare meglio nella prima occasione che ho avuto, però risolverò questo in allenamento. La cosa più importante è che abbiamo vinto e che la squadra ha fatto bene. Adesso passiamo un bel Natale”.