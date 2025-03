Vlasic fa volare il Torino. Empoli battuto 1-0

Riflettori accesi all’ombra della mole per la sfida tra Torino ed Empoli, valida per la 29ª giornata di Serie A. I granata si presentano a questa sfida con una solida striscia di imbattibilità che dura da tre incontri, confermando una crescita costante sotto la guida di Vanoli. La formazione piemontese è reduce da un pareggio per 2-2 contro il Parma e punta a consolidare il proprio rendimento casalingo, avendo mantenuto l’inviolabilità dell’Olimpico dal 21 dicembre scorso. Situazione diametralmente opposta per l’Empoli, che, nonostante il clamoroso exploit in Coppa Italia ai danni della Juventus, sta attraversando un periodo di crisi dopo un buon girone d’andata. La squadra di D’Aversa occupa attualmente la terzultima posizione in classifica, con un rendimento fortemente calante testimoniato dai soli due punti conquistati nelle ultime nove gare. Per i toscani, questa sfida rappresenta un banco di prova cruciale per invertire la tendenza e rilanciare le proprie ambizioni di salvezza.

Torino-Empoli, granata avanti di misura. Rischio retrocessione per i toscani

Primo tempo equilibrato con gli uomini di D’Aversa che tuttavia interpretano meglio la gara, riuscendo a costruire almeno un paio di potenziali occasioni. Maggiori difficoltà invece per gli uomini di Vanoli che, salvo qualche fiammata, hanno approcciato male il match, proponendo una manovra lenta e prevedibile. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa il toro alza la pressione riuscendo a creare un paio di potenziali occasioni, prima con Masina che su sviluppi da corner, non riesce a centrare lo specchio della porta, poi con Gineitis che da fuori calcia a lato. Il buon momento granata si concretizza al 71′ con Vlasic che dopo una buona azione personale calcia dal limite e fa 1-0 per i padroni di casa. Nel finale arriva addirittura il raddoppio dei torinesi con Masina che però viene fermato in posizione di offside. Nonostante una gara sofferta, specialmente nella prima frazione, il Torino la spunta di misura su un Empoli in caduta libera.

Torino-Empoli, il tabellino

1-0

Reti: 71′ Vlasic (T).

Ammoniti: 48′ Gineitis (T);

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz(45′ Masina), Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci, Gineitis(63′ Lazaro); Vlasic(91′ Tameze), Elmas(73′ Karamoh); Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Ilic, Salama, Pedersen, Lazaro, Dembele, Sosa, Tameze, Linetty. Allenatore: Paolo Vanoli

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Marianucci, Ismajli, Cacace; Sambia(76′ Kovalenko), Grassi, Henderson(86′ Konate) , Pezzella; Gyasi, Esposito(67′ Colombo); Kouamé. A disposizione: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Goglichidze, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Colombo, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello. Allenatore: Roberto D’Aversa