L’ex attaccante tedesco, Rudi Voeller è stato intervistato dal Messaggero.

Intervista al dt tedesco

Voeller ha parlato così della partita di stasera tra Italia e Ucraina: “Peccato non poter essere a Leverkusen, sono in giro con la squadra. Ma alla BayArena saranno presenti mia moglie Sabrina e mia figlia Greta: loro sì tiferanno Italia. Deve esserci all’Europeo, la sua presenza impreziosisce tutto il movimento”.

Sia l’Italia che la Germania sono in ricostruzione. Lei cosa ne pensa?

” È vero, noi dal Mondiale in Brasile non abbiamo più fatto bene nelle varie competizioni. Stiamo lavorando molto per tornare alle vecchie abitudini, ai nostri livelli. E il prossimo Europeo può essere un’occasione”.

Come si spiegano queste difficoltà?

“È una buona domanda. Bisogna ripartire dai giovani, crederci e farli giocare. Noi lo stiamo facendo, Musiala e Sané sono due calciatori su cui stiamo investendo, ad esempio”.

Cosa ne pensa del nuovo allenatore della nazionale tedesca?

“È stata una fortuna che fosse libero quando abbiamo deciso di fare a meno di Hansi Flick, con cui non si poteva più andare avanti. Julian Nagelsmann è un ottimo allenatore, viene da grandi esperienze, abbiamo pensato fosse l’uomo giusto”.

Spalletti è l’uomo giusto per l’Italia come Nagelsmann lo è per la Germania?

“Sì, anche la Nazionale si è trovata con il ruolo scoperto dopo l’addio di Mancini. Lo conosco poco personalmente, ma ho visto quello che ha fatto. Spero di ritrovarlo in Germania, sarà una grande festa”.