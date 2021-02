La Leo Shoes Modena si aggiudica il primo match della Pool D di Champions con il Kuzbass Kemerovo.

Kuzbass Kemerovo – Leo Shoes Modena 0-3 (22-25, 15-25, 21-25)



Il match





Modena parte con la diagonale Christenson-Vettori, in banda Petric e Lavia, al centro Stankovic-Mazzone, Jenia Grebennikov è il libero.

Kemerovo risponde con Kobzar-Zaytsev in diagonale, al centro ci sono Krmanovic-Shcherbakov, in banda Markin e Karpukhov, libero Obmochaev.



Già dall’inizio del match è subito punto a punto con Modena che ribatte colpo su colpo, 18-17 e match bellissimo. Piazza il break la Leo Shoes, 21-17. È Luca Vettori a chiudere il set per i gialli 25-22.

Nel secondo set parte fortissimo Modena che arriva al 14-12. Va sul 18-12 la Leo Shoes che alza ancora i giri del motore. I gialli chiudono il secondo parziale 25-15, è 2-0.

Nel terzo set Kemerovo inizia fortissimo e va sul 12-9. Torna sotto Modena con un sideout perfetto, 14-15. Piazza il break Modena che va sul 20-19.



La Leo Shoes chiude 25-21 il terzo set e 3-0 il match.

Le formazioni



Kuzbass Kemerovo: Obmochaev (L), Karpukhov 0, Kobzar 0, Shishkin (L), Sivozhelez 10, Krsmanovic 6, Pakshin 0, Zaytsev 11, Krechetov 0, Shcherbakov 6, Glivenko 0, Markin 4. N.E. Demakov, Tavasiev. All. Verbov.



Leo Shoes Modena: Petric 9, Porro 2, Stankovic 9, Grebennikov (L), Christenson 2, Karlitzek 1, Vettori 14, Mazzone 6, Lavia 15. N.E. Estrada Mazorra, Iannelli, Sanguinetti, Bossi, Buchegger. All. Giani.



ARBITRI: Mokry, Szabo-Alexi. NOTE – durata set: 29′, 25′, 29′; tot: 83′.