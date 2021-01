Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena 3-0 (27-25, 25-22, 25-21)





Lube implacabile riesce ad aggiudicarsi per 3-0 la SemiFinale contro la Leo Shoes Modena. Dopo un primo set combattutissimo, con Modena che ribatte palla su palla alla Lube fino al 10-10, è il Modena a piazzare il break andando sul 15-13, la Lube carbura e chiude il set 25-27. Stesso destino per il secondo set, anche questo tiratissimo e aggiudicato dalla Lube con 22-25. Terzo ed ultimo set, ancora combattuto, ma ad accaparrarselo è ancora la Lube che chiude il match 3-0 e vola in Finale.



Le formazioni



Cucine Lube Civitanova: De Cecco 0, Juantorena 13, Anzani 2, Rychlicki 15, Leal 19, Simon 8, Larizza (L), Marchisio (L), Hadrava 0, Balaso (L), Kovar 0. N.E. Yant Herrera, Falaschi, Diamantini. All. De Giorgi.

Leo Shoes Modena: Christenson 1, Lavia 14, Mazzone 4, Vettori 21, Petric 8, Stankovic 4, Iannelli (L), Sanguinetti (L), Karlitzek 0, Grebennikov (L), Porro 0. N.E. Bossi, Buchegger, Rinaldi. All. Giani.

ARBITRI: Vagni, Lot.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 29′; tot: 88′.