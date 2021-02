Nella mattina di oggi al PalaPanini si è svolta l’intervista al Coach della Leo Shoes Modena, Andrea Giani, che ha fatto il punto della situazione a un giorno dal match di Verona.

Le dichiarazioni del coach



Il coach si dice soddisfatto del lavoro della squadra che ha dimostrato di saper crescere e lavorare nella direzione giusta.

Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo giocato una semifinale di Coppa Italia con Civitanova nella quale abbiamo tenuto bene per due set, poi loro hanno preso il sopravvento. Vogliamo arrivare sino in fondo, sia in campionato che in Champions, sfruttando le nostre potenzialità. Verona? È una gara importante, dobbiamo tenerci stretti questo settimo posto e migliorare ancora il nostro sistema di gioco, facendo crescere anche qualche altro giocatore, poi penseremo alla Champions dove vogliamo continuare a stupire”.