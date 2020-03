Volley, il coronavirus blocca l’arrivo dei campioni

Volley mercato Kubiak Modena | A causa dell’emergenza Coronavirus gli assi internazionali della pallavolo stanno valutando se e quando venire a giocare in Italia, e qualcuno sta già dicendo di noi. Lo riporta con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport. L’esempio di giornata è quello di Michal Kubiak che secondo quanto riporta il quotidiano sportivo di Roma non giocherà mai al Pala Panini. Vediamo insieme i dettagli.

Volley mercato, Kubiak dice no a Modena

Kubiak prima che scoppiasse l’emergenza era ad un passo dall’approdo alla Leo Shoes Modena. “Il fortissimo giocatore polacco, due volte campione del mondo, era stato chiamato da Catia Pedrini per spingere Modena nella corsa scudetto”. L’esplosione dell’emergenza coronavirus in italia ha bloccato la stagione, almeno, fino al 3 aprile e ad essere ottimisti. A inizio 2020 Kubik si trovava senza occupazione in Giappone dopo la cancellazione della Coppa dell’Imperatore per gli strascichi orientali del virus ed era pronto a firmare un contratto a gettone, con opzione di rinnovo con gli emiliani. Scoppiata l’emergenza, Kubiak ha deciso di prolungare con la sua vecchia squadra. La prossima stagione, conclude Il Corriere dello Sport, continuerà a giocare per i Panasonic Panthers. Kubiak allo stato attuale delle cose sarà libero da aprile a luglio per poi tornerà ad essere un giocatore della J League.