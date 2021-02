Perugia si era già assicurata il primo posto con lo scorso turno di Regular Season e Heynen, in previsione della bolla di Champions al via martedì, concede un turno di riposo ad alcuni titolari e un’occasione a chi ha giocato poco in stagione. Si complica il match dei Block Devils che lasciano la vittoria al Monza.

IL MATCH



Si chiude con una sconfitta la Regular Season della Sir Safety Perugia, il Monza si impone in tre set portando a casa 3 punti importanti per la rincorsa al quarto posto. In previsione della bolla di Champions e con il primo posto già in tasca, l’allenatore Heynen concede spazio a Zimmermann, Sossenheimer, Biglino e Piccinelli con Ter Horst che torna nel suo ruolo di martello e capitan Atanasijevic opposto.

Colpa della poca attitudine della formazione in campo e della mancanza di ritmo di gioco, Perugia perde commettendo molti errori e con una prestazione con poca continuità. Cifre tutte a favore di Monza che batte meglio (9 ace contro 1), attacca meglio (52% contro 42%) e mura meglio (11 vincenti contro 2).

Perugia per ora pensa all’Europa, da martedì a giovedì a seconda bolla della Pool D di Champions League con i Block Devils alla ricerca di quarti di finale.





IL COMMENTO DI RICCI DEL PERUGIA



Fabio Ricci: “Una sconfitta netta. Con la vittoria di mercoledì a Civitanova ci siamo guadagnati l’opportunità stasera per poter dare spazio a tutta la rosa. Ero consapevole che sarebbe stata dura, siamo partiti male, poi strada facendo siamo cresciuti. Peccato per quel filotto nel terzo set quando eravamo avanti che ci ha tagliato le gambe”.



IL TABELLINO





SIR SAFETY CONAD PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 0-3

Parziali: 12-25, 18-25, 20-250

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 1, Atanasijevic 13, Ricci 6, Biglino 4, Sossenheimer 6, Ter Horst 7, Piccinelli (libero), Zimmermann. N.e.: Colaci (libero), Solè, Vernon-Evans, Leon, Russo, Plotnytskyi. All. Heynen, vice all Fontana.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 3, Lagumdzija 12, Galassi 9, Beretta 7, Lanza 6, Dzavoronok 11, Federici (libero), Calligaro 1, Davyskiba 1. N.e.: Falgari, Brunetti (libero), Ramirez Pita, Holt. All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

Arbitri: Alessandro Cerra – Andrea Puecher

LE CIFRE – PERUGIA: 11 b.s., 1 ace, 40% ric. pos., 14% ric. prf., 42% att., 2 muri. MONZA: 9 b.s., 9 ace, 42% ric. pos., 8% ric. prf., 52% att., 11 muri.