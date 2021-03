Playoff scudetto: gara 1 vinta dall’Allianz Powervolley Milano contro la Sir Safety Conad Perugia



I Block Devils dominano i primi due set di gara 1 dei Playoff scudetto per poi avere un calo di rendimento e nella fase break l’Allianz Powervolley rimonta e vince terzo, quarto e quinto parziale.

Dopo il vantaggio nei primi due set dei Block Devils, con la formazione perugina che parte forte, una combattiva Allianz Milano ribalta il risultato. I tre set conclusivi sono stati chiudi tutti dalla formazione di coach Piazza, con il muro di Piano che al tie break mette la firma conclusiva.

Si è trattato di una sfida equilibrata e combattuta con Perugia che vince nel conto degli ace, 7 contro 5, e con Milano che fa sua quella dei muri, 10 contro 12.

Best scorer nella metà campo bianconera Wilfredo Leon che chiude con 31 palloni vincenti. Doppia cifra anche per Muzaj (15), Plotnytskyi (18) e per un ottimo Solè (19 punti con il 68% in primo tempo e 4 muri vincenti).

Gara 2 in programma domenica 14, fondamentale per il destino della Sir nella corsa al titolo.



Le dichiarazioni di Colaci (Perugia) e Piazza (coach di Milano)

Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia): “Oggi abbiamo perso perché abbiamo meritato di perdere, loro sono stati più bravi di noi e bisogna riconoscerlo. Siamo partiti bene, giocando due set abbastanza bene, poi siamo calati, abbiamo commesso tanti errori in tutti i fondamentali, abbiamo perso la pazienza, la partita è girata e hanno vinto loro”.

Roberto Piazza (Allianz Milano): “Abbiamo vinto perché non abbiamo mollato mai. Poi se loro giocano sul livello dei primi due set è molto difficile, anche se noi potevamo giocarli comunque meglio. Ora testa a domenica, è una partita secca, Perugia è abituata a giocarle e noi no”.





Il tabellino

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – ALLIANZ MILANO 2-3

Parziali: 25-18, 25-21, 25-27, 31-33, 17-19



SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 2, Muzaj 15, Russo 9, Solè 19, Leon 31, Plotnytskyi 18, Colaci (libero), Zimmermann, Vernon-Evans 1, Piccinelli, Ter Horst, Atanasijevic 2, Ricci. N.e.: Biglino (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

ALLIANZ MILANO: Sbertoli 5, Patry 23, Piano 14, Kozamernik 9, Ishikawa 14, Urnaut 18, Pesaresi (libero), Daldello, Weber 2, Basic 1, Maar, Mosca. N.e.: Staforini, Meschiari (libero). All. Piazza, vice all. Camperi.

Arbitri: Umberto Zanussi – Bruno Frapiccini

LE CIFRE – PERUGIA: 21 b.s., 7 ace, 55% ric. pos., 21% ric. prf., 50% att., 10 muri. MILANO: 16 b.s., 5 ace, 42% ric. pos., 20% ric. prf., 45% att., 12 muri.