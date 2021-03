La Itas Trentino vince l’andata della semifinale di Champions contro Perugia

Cedono per 3-0 i Block Devils contro la Itas Trentino, i padroni di casa alla BLM Group Arena. La partita di ritorno si disputerà mercoledì 24 marzo al PalaBarton, dove per passare il turno Perugia dovrà vincere 3-0 o 3-1 e poi anche il golden set.



Manca l’atteggiamento giusto alla formazione di Heynen per fronteggiare un avversario di altissimo livello come l’Itas.

Perugia, secondo set a parte dominato dai trentini, resta tutto sommato attaccata nel punteggio, ma manca diverse favorevoli occasioni che avrebbero certamente potuto cambiare faccia alla sfida. Tutto questo naturalmente al netto della bella prova e della grande qualità dell’avversario.

Parlano anche i numeri che certificano la prestazione migliore di Trento in tutti i fondamentali, lo dicono soprattutto gli errori in attacco: ben 9 per Perugia, appena 4 per Trento.

Un solo bianconero in doppia cifra e certamente il migliore dei suoi: è Thijs Ter Horst che chiude con 12 punti, il 60% in attacco, 2 ace ed un muro vincente. In difficoltà invece l’attacco di posto quattro (7 per Leon, 5 per Plotnytskyi), lotta fino alla fine un buon Solè che chiude con 7 palloni vincenti e 3 muri punto. L’unica considerazione ottimistica, dopo una sconfitta certamente pesante come quella di stasera, è che la serie non è ancora finita.

Importantissimi per Perugia i prossimi giorni in cui dovrà prepararsi per gara 3 dei quarti di finale scudetto con Milano domenica e poi mercoledì con Trento per il ritorno della semifinale di Champions.

Il tabellino



TRENTINO ITAS – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 3-0

Parziali: 25-21, 25-16, 25-23

TRENTINO ITAS: Giannelli 2, Abdel-Aziz 16, Podrascanin 11, Lisinac 7, Micheletto 5, Lucarelli 9, Rossini (libero), Kooy 1, Sosa Sierra. N.e.: Cortesia, Argenta, Sperotto, Pol (libero), De Angelis. All. Lorenzetti, vice all. Petrella.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica 2, Ter Horst 12, Russo 4, Solè 7, Leon 7, Plotnytskyi 5, Colaci (libero), Zimmermann, Muzaj 2, Vernon-Evans, Ricci 2. N.e.: Atanasijevic, Piccinelli, Sossenheimer (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Juraj Mokry – Lucian-Vasile Nastase

LE CIFRE – TRENTO: 15 b.s., 6 ace, 44% ric. pos., 27% ric. prf., 54% att., 7 muri. PERUGIA: 13 b.s., 3 ace, 41% ric. pos., 19% ric. prf., 49% att., 6 muri.