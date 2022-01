La 73° edizione della Volta Valenciana sarà il primo test di molti big tra cui i decani Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde.

La breve corsa a tappe spagnola si svolgerà attorno a Valencia dal 2 al 6 Febbraio 2022 e vede al via diversi corridori interessanti, che hanno scelto le coste mediterranee della Spagna per iniziare a preparare al meglio la stagione.

Nibali e Valverde ma non solo: una Volta Valenciana grandi firme

Se notoriamente l’embatido Valverde ha sempre scelto la sua Spagna per iniziare a testare la propria condizione, questa scelta è abbastanza anomala per il siciliano Vincenzo Nibali, che di solito aveva sempre optato per località più esotiche dove iniziare la propria stagione. Ci sarà comunque molta curiosità per vedere all’opera Nibali dopo il ritorno all’Astana, squadra con la quale ha ottenuto i suoi più grandi successi in passato.

Al via ci saranno anche corridori come Remco Evenepoel e Aleksandr Vlasov che sperano di iniziare una nuova stagione che riesca a dare più soddisfazioni di quella appena conclusa.

TOP COMPETITOR