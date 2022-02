Volta Valenciana, fulmine Jakobsen. Coquard festeggia al Besseges.

Arrivo in volata alla Volta Valenciana e vittoria di Fabio Jakobsen. Bene Viviani.

Dopo lo scintillante esordio di ieri e la vittoria in solitaria di Evenepoel oggi è andata in scena una volata di gruppo che ha visto il bis della Quick-Step grazie a Fabio Jakobsen che ha messo in fila tutti nella seconda tappa della Volta Valenciana.

Dietro l’olandese troviamo Molano che conferma un discreto momento di forma e con piacere Elia Viviani che con la nuova casacca sembra volersi lasciare alle spalle un anno difficile.

Nel finale una caduta ha spezzato il gruppo in due tronconi, Nibali si salva. Evenepoel sempre leader della generale.

All’Etoile de Besseges un grande Coquard nega il bis a Pedersen che rafforza la sua maglia di leader.

Volta Valenciana, ordine d’arrivo seconda tappa

1 JAKOBSEN Fabio Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 30 4:09:51 2 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 10 18 ,, 3 VIVIANI Elia INEOS Grenadiers 5 12 ,, 4 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 7 ,, 5 KRISTOFF Alexander Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4 ,, 6 MOZZATO Luca B&B Hotels – KTM 3 ,, 7 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 2 ,, 8 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1 ,, 9 REX Laurenz Bingoal Pauwels Sauces WB ,, 10 EZQUERRA Jesús Burgos-BH ,,

Volta Valenciana, classifica generale