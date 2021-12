Wanda Nara salta la festa del PSG, il motivo è la gelosia

Pía Shaw durante il programma argentino LAM lancia la bomba, queste le parole della giornalista riguardo l’assenza di Wanda Nara alla festa del PSG: “Il motivo riguarda i due giocatori che hanno organizzato la festa. Uno è Ángel Di María, e l’altro è Leandro Paredes e Paredes ha un problema personale con Wanda Nara. Paredes e Wanda hanno avuto un cortocircuito, non ne parlerò…”.

LEGGI ANCHE

Wanda Nara, nuovo scandalo?

Indiscrezioni parlano di questioni di gelosia, il giocatore avrebbe lanciato Wanda in piscina provocando la rabbia del compagno Icardi. Tutto sarebbe avvenuto un’estate in cui i giocatori del PSG avevano organizzato una giornata di relax con le loro famiglie. Nell’occasione Paredes avrebbe avuto un atteggiamento malizioso con Wanda Nara, abbracciandola e gettandola in piscina, cosa non gradita da Icardi.