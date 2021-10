Wanda Nara ‘perdona’ Icardi, China Suarez attacca Maurito: “Bugiardo, non sa come nascondersi…”

Wanda Nara attacca China Suarez, l’argentina risponde piccata via social

Wanda Nara su social attacca senza mezzi termini China Suarez, presunta amante del suo Maurito: “Della mia famiglia mi occupo io, delle put…e sarà la vita stessa a farlo”. Lei risponde piccata: “per fermare bugie, violenze e occhiate storte nella costruzione di una storia manipolata per farmi passare, ancora una volta, come il capro espiatorio”.

La ragazza, senza citare Icardi, dice questo di lui: “quel che è successo è una situazione che non ho iniziato, non ho incoraggiato né provocato. Non sono responsabile, per me e per tutte le donne che sono usate e giudicate, dei comportamenti di conquistatori seriali che dopo sanno come nascondersi”.

“Uomini che dopo hanno guardato in silenzio lasciando che andassi in pasto ai lupi”, l’affondo dell’attrice spagnolo contro Maurito.