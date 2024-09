Werder Brema-Bayern Monaco, le ultimissime sulle formazioni

Il Bayern Monaco schiacciasassi vuole continuare a fare le cose in grandi dopo le 15 reti segnate in queste due partite. Diversi i cambi per Kompany, che conferma Muller, Musiala e Coman davanti, alle spalle di Kane.

Werder Brema-Bayern Monaco, le probabili formazioni:

WERDER BREMA (3-4-3): Zetterer; Jung, Stark, Pieper; Weiser, Lynen, Stage, Agu; Schmid, Topp, Ducksch. All. Henriksen.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Kim, Upamecano, Davies, Pavlovic, Palhinha; Muller, Musiala, Coman; Kane. All. Kompany