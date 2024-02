West Ham-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Si apre la domenica di Premier League con un grande derby di Londra tra West Ham e Arsenal, domenica alle 15. Gunners, reduci dalla vittoria importantissima contro il Liverpool capolista, a caccia di punti per provare a recuperare terreno sulla testa della classifica e tentare il sorpasso. Hammers, settimi, mancano la vittorie da quattro gare, in cui hanno raccolto solo 3 punti, con tre pareggi, e sono stati sconfitti nell’ultima uscita contro il Manchester United. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di West Ham-Arsenal:

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Alvarez, Soucek; Johnson, Ward-Prowse, Kudus; Bowen. All. Moyes.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta.