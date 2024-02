West Ham-Arsenal, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La sfida tra West Ham e Arsenal, prevista per domenica 11 febbraio 2024 alle 15:00 GMT al London Stadium, si annuncia come un incontro carico di tensione e aspettative. L’Arsenal, in cerca di vendetta dopo due sconfitte subite dal West Ham in questa stagione, punta a consolidare il proprio status di contendente al titolo con una vittoria. Il West Ham, d’altro canto, spera di invertire il proprio trend negativo nel 2024 e sorprendere nuovamente i Gunners​​​​.