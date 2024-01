West Ham-Brighton, probabili formazioni e dove vederla

Il tecnico ex Foggia vuole un altro grande risultato stavolta contro gli Hammers

Dopo un entusiasmante Liverpool-Newcastle, quest’oggi si torna in campo con West Ham-Brighton, nuovo match di Premier League. Stesso modulo ma diversi interpreti per gli Hammers e per la squadra di De Zerbi che sognano un altra grande partita dopo quella col Tottenham. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Calcio.

Probabili formazioni:

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Mavropanos, Ogbonna, Emerson Palmieri; Alvarez, Soucek; Kudus, Ward-Prowse, Paquetá; Bowen.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Hinshelwood, van Hecke, Dunk, Igor; Gilmour, Milner; Buonanotte, Gross, Joao Pedro; Welbeck.