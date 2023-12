Si spera sarà un buon Natale per i tifosi del Manchester United visto che l’annata non è delle più positive per i Red Devils. Ecco che allora gli uomini di Ten-Hag vogliono reagire regalando una vittoria ai suoi tifosi nonostante gli Hammers come avversari. La gara andrà in onda su Sky Sport Max, canale 205.

Le probabili formazioni:

WEST HAM (4-3-3): Fabianski; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Bowen, Paqueta.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Evans, Shaw; Mainoo, McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.