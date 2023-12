Grande classico ad Anfield tra Liverpool e Manchester United, questo pomeriggio alle 17.30. Reds in campo con il 4-3-3. Klopp sceglie Quansah e Van Dijk centrali difensivi, davanti ad Allison, con Alexander-Arnold e Tsimikas. Centrocampo affidato a Szoboszlai, Endo e Gravenberch. In avanti il tridente composto da Salah, Nunez e Diaz. Red Devils che si affidano al 4-2-3-1. Quartetto difensivo con Dalot, Varane, Lindelöf e Shaw. In mediana McTominay e Amrabat, alle spalle di Antony, Hannibal Merjbi e Garnacho sulla trequarti. In attacco l’ex atalantino, Hojlund.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lindelöf, Shaw; McTominay, Amrabat; Antony, Hannibal Merjbi, Garnacho; Hojlund. All. ten Hag.