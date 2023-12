Reds, già qualificati, in campo nell’ultima gara di UEFA Europa League. Liverpool in campo con il 4-3-3. Difesa affidata al quartetto composto da Bradley, Gomez, Quansah e Tsimikas. In mezzo al campo spazio per Endo, Elliott e Jones. In avanti, ai lati della punta, Nunez, dentro Doak e Gakpo.

Le probabili formazioni:

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-3): Moris; Mac Allister, Burgess, Machida; Castro-Montes, Rasmussen, Amani, Lapoussen; Amoura, Rodriguez, Puertas. All. Blessin.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Gomez, Quansah, Tsimikas; Endo, Elliott, Jones; Doak, Gakpo, Nunez. All. Klopp.