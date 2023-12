Nella prossima giornata di Premier League, l’atteso scontro tra West Ham e Manchester United promette di essere un duello tattico intrigante. Questa partita, che si disputerà all’Olympic Stadium di Londra, vedrà due squadre con obiettivi e situazioni molto diverse affrontarsi in un contesto che potrebbe rivelarsi cruciale per le loro ambizioni stagionali. West Ham-Manchester United, Comparazione Quote Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Manchester United è leggermente favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 2.55 su snai e 2.60 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 3.55 mentre una vittoria del West Ham (segno 1) si trova anche quota 2.66. Ecco la comparazione quote di West Ham e Manchester United dei bookmakers:

Snai : West Ham (1): 2.60 Pareggio (X): 3.55 Manchester United (2): 2.55

: Gol Gol : West Ham (1): 2.63 Pareggio (X): 3.60 Manchester United (2): 2.57

: Sportbet : West Ham (1): 2.66 Pareggio (X): 3.50 Manchester United (2): 2.60

:

Momento West Ham

Il West Ham si trova attualmente alla nona posizione in classifica e la sfida contro il Manchester United rappresenta un’opportunità per i Hammers di mostrare il loro potenziale e di guadagnare punti preziosi, tuttavia dovranno e fare i conti con l’assenza dell’infortunato Antonio. In aggiunta, ci sono dubbi sulla disponibilità di Cornet e Aguerd, quest’ultimo che cercherà di essere pronto per la partita. La difesa sarà presumibilmente composta da Coufal, Zouma ed Emerson Palmieri, con Soucek, Alvarez e Ward-Prowse a centrocampo. In attacco, il trio offensivo sarà costituito da Kudus, Bowen e Paquetà, con quest’ultimo che ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la squadra sia in termini di creazione che di finalizzazione.

I Red Devils si trovano in settima posizione ed hanno mostrato segnali di un netto miglioramento, sia in termini di risultati che di qualità del gioco, rispetto all’inizio della stagione. La squadra sta cercando di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e una vittoria contro il West Ham potrebbe essere un ulteriore passo verso questo obiettivo. La squadra sarà priva degli infortunati Malacia, Maguire, Casemiro, Lisandro Martínez, Mount e Diallo, oltre allo squalificato Dalot. Questo costringerà ten Hag a fare affidamento su Wan-Bissaka in difesa, affiancato da Lindelof e Shaw, con la presenza di Varane ancora in dubbio. A protezione della difesa ci saranno McTominay e Mainoo in mediana, mentre l’attacco vedrà la presenza di Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford sulla trequarti, tutti al servizio di Hojlund come prima punta.

West Ham-Manchester United analisi finale e consigli