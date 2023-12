Bavaresi in campo con il 4-2-3-1. Quartetto difensivo affidato a Laimer, Upamecano, Kim e Davies. Mediana affidata a Kimmich e Guerreiro, alle spalle di Sané, Muller e Musiala. In avanti il solo Harry Kane. In porta c’è Neuer.

Le probabili formazioni:

WOLFSBURG (3-4-1-2): Casteels; Zesiger, Jenz, Bornauw; Baku, Vranckx, Gerhardt, Maehle; Svanberg; Wind, Majer. All. Kovac.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Guerreiro; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.