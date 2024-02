Wolverhampton-Manchester United, le ultimissime sulle formazioni

Red Devils in campo con il 4-2-3-1. Difesa affidata Varane e Martinez al centro, supportati da Wan-Bissaka e Dalot sulle fasce. In mezzo al campo Mainoo, Casemiro e Bruno Fernandes. In avanti, ai lati della punta, Hojlund, spazio a Garnacho ed Antony. Tra i pali c’è Onana.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Manchester United:

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Sa; Kilman, Dawson, Toti; Semedo, Doyle, Lemina, Ait-Nouri; Neto, Bellegarde, Cunha. All. O’Neil.

MANCHESTER UNITED (4-3-3-): Onana; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo, Fernandes; Antony, Hojlund, Garnacho. All. ten Hag.