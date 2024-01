Wolverhampton-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Si conclude il turno infrasettimanale di Premier League al Molineux Stadium tra Wolverhampton e Manchester United. Periodo non esaltante, in una prima parte di stagione non delle migliori, per i Red Devils, reduci da un solo punto raccolto nelle ultime due giornate ed una zona Champions League distante ben 11 punti. Diversa la situazione in casa Wolves, forti dei quattro risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie e un pareggio, arrivato nell’ultima sfida contro il Brighton di De Zerbi. Il match, in programma giovedì alle 21.15, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Manchester United:

WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): Sa; Semedo, Bueno, Kilman, Doherty; Lemina, Joao Gomes; Sarabia, Silva, Neto; Cunha. All. O’Neil.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Heaton; Wan Bissaka, Varane, Martinez, Dalot; Eriksen, Casemiro; Rashford, Bruno Fernandes, Antony; Hojlund. All. ten Hag.