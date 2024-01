Wolves-Manchester United, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Wolverhampton Wanderers (Wolves) e Manchester United, in programma giovedì 1° febbraio 2024 alle ore 21:15 allo stadio Molineux, si prospetta come un appuntamento chiave nella Premier League. Entrambe le squadre stanno attraversando momenti contrastanti nella stagione e mirano a una vittoria significativa. La squadra di Gary O’Neil ha mostrato una forma impressionante recentemente, rimanendo imbattuta nelle ultime sette partite, con sei vittorie e un pareggio. Il United, guidato da Erik ten Hag, si trova attualmente all’ottavo posto in classifica. Marcus Rashford dovrebbe tornare nella squadra dopo essere stato assente per malattia. Tuttavia, Sofyan Amrabat è ancora impegnato nella Coppa d’Africa e non sarà disponibile.