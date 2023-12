Alla vigilia della sfida tra Barcellona e Almeria, il tecnico Xavi ha voluto commentare l’avversario che attenderà i blaugrana agli ottavi di finale della Champions League. Secondo quanto riporta Sport, il tecnico ha voluto far capire da subito che l’obiettivo fissato, anche se mancano due mesi è chiaro: passare ai quarti.

Napoli, le parole di Xavi

“Il Napoli è la squadra campione d’Italia in carica, non vincevano il titolo dai tempi di Maradona. Sono in una situazione come la nostra, anche se non c’è più l’allenatore dell’anno scorso e hanno da poco cambiato allenatore. Adesso c’è Mazzarri, che è un allenatore più difensivo. Mancano ancora due mesi, ma vogliamo passare ai quarti“.