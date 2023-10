“Del tutto estraneo”. E’ questa la difesa di Nicola Zalewski in merito alle accuse con “alcune dichiarazioni secondo le quali sarebbe coinvolto nell’inchiesta relativa alle scommesse su siti illegali” ed è questa la risposta dei legali del calciatore polacco all’ANSA. “Il nostro assistito – spiegano – esclude qualsivoglia, seppur minimo, coinvolgimento. Ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e la sua reputazione”.