Zambia-Marocco, le ultimissime sulle formazioni

Il Marocco, non ancora qualificato agli ottavi di finale, ma con due risultati a disposizione, affronta lo Zambia. Ragragui opta per il 4-1-4-1. Difesa con Aguerd e Saiss al centro, supportati da Hakimi e Chibi sulle fasce. In regia Amrabat, dietro a Ziyech, Ounahi, Amallah e Boufal a centrocampo. In avanti il solo En-Nesyri. Tra i pali c’è Bono.

Le probabili formazioni:

ZAMBIA (4-1-4-1): Mulenga; Chapeshi, Sunzu, Musonda, Mwape; Kapumbu; L. Banda, E. Banda, Kangwa, Sakala; Daka. CT. Grant.

MAROCCO (4-1-4-1): Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Chibi; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En-Nesyri. CT. Regragui.