Zambia-Marocco, probabili formazioni e dove vederla

Ultima giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa: lo Zambia affronta il Marocco allo stadio Laurent Pokou Stadium in San Pédro, mercoledì alle 21. Leoni dell’Atlante, primi a quattro punti, con due risultati a disposizione per superare il turno. Zambia, terzo, a due punti, a pari punti con il Congo e con uno di vantaggio sulla Tanzania, con la sola vittoria per centrare gli ottavi. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

ZAMBIA (4-4-2): Mulenga; Mwape, Sunzu, Musonda, Kabwe; Kapumbu, Musonda, Kangwa, Banda; Sakala, Daka. Ct. Grant.

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Chibi, Saiss, Aguerd, Hakimi; Amrabat, Amallah; Ziyech, Ounahi, Ezzalzouli; El-Nesyri. Ct. Regragui.